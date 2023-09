Milano, in arrivo undici nuovi autovelox: ecco dove

Undici nuovi autovelox a Milano. Il numero di dispositivi salirà così entro un paio di anni a 31. Secondo quanto riferisce il Corriere, dalla Prefettura nella giornata di martedì 12 settembre è giunto il via libera per i nuovi occhi elettronici in via Melchiorre Gioia (da via Galvani a via Tonale), viale Marche (da Lario a Bassi), viale Umbria (da Ennio a Filippino degli Organi), viale Giovanni da Cermenate (da Montegani a Isimbardi), via Novara (da piazza Amati a Val Bregaglia), viale Tibaldi (da Pezzotti a Fedro), via Lodovico il Moro (da Merula a Manfredonia), viale Cassala (da Pastorelli a D’Adda), viale Certosa (da Dal Re a Casella), viale Toscana (da Bocconi a Vittadini), via Ripamonti (da Ferrari a Macconago).

Gli undici nuovi autovelox entreranno in funzione entro due anni

Attualmente gli autovelox attivi in città sono diciotto, altri due entreranno in funzione a breve su viale Fermi, direzione centro e in viale Famagosta in direzione piazzale Miani. Gli undici che hanno ottenuto il via libera erano stati richiesti dal Comune di Milano nel giugno del 2022 assieme ad altri tre che sono ancora in valutazione da parte della Prefettura. Serviranno circa due anni prima che le nuove telecamere siano attive.

Il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano

La notizia giunge in giorni in cui è forte il dibattito sulla sicurezza stradale in città, dopo l'ennesimo incidente che ha coinvolto una ciclista. Il sindaco Beppe Sala proprio in questi giorni aveva detto: "Sono convinto, e sarà una richiesta che farò al ministro Salvini, che è il caso che si mettano un po' di autovelox in città". Oggi l'assessore Marco Granelli commenta sull'approvazione delle nuove unità: "Ci consente di avviare l'iter di progettazione per i nuovi autovelox. Ricordiamoci sempre che la velocità è una delle prime cause di incidenti gravi ed è un dovere mettere in atto tutti gli strumenti che servono a limitare comportamenti pericolosi". La Lega aveva polemizzato. Così il consigliere comunale Silvia Sardone: "Il sindaco Sala dopo l'ultimo incidente che visto coinvolta ancora una volta una ciclista ha annunciato che chiederà più autovelox al governo: una follia senza senso. Usare le disgrazie per fare cassa sulla pelle dei cittadini è assurdo, oltre che irrispettoso"