Milano, in coda al gelo per un taxi. Lucarelli: "Vicenda paradossale"

Una lunga coda. Tutti in fila ad aspettare un taxi che forse non arriverà mai. La giornalista Selvaggia Lucarelli torna a trattare il tema dei taxi a Milano. E lo fa con un tweet in cui scrive: “Stanotte alla stazione centrale di Milano questa era la situazione taxi. Quella dei taxi è una delle vicende più paradossali del paese: a una domanda sempre crescente non si risponde con un’offerta adeguata per non disturbare il mercato nero delle licenze di una lobby”.

La storia di @ladypolemica: "Vi meritate Uber"

Al testo, accompagna il video di una fila enorme di ragazze e ragazzi in attesa di un taxi in piazza Duca d’Aosta, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Nei commenti, Lucarelli riposta una storia Ig dell’account @ladypolemica. Il contenuto del messaggio non varia: “35 minuti al gelo, fuori una delle stazioni più grandi d’Italia. Vi meritate Uber”.