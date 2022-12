Milano: in servizio 209 nuovi agenti

"Da oggi sono in servizio presso a Milano 209 nuovi agenti, dei quali 185 uomini e 24 donne". Lo comunica la Questura che spiega: "Terminata la frequenza del corso presso le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Trieste e Vibo Valentia, completeranno in questa sede la loro formazione con un tirocinio pratico di tre mesi. I nuovi agenti, la cui età media è di circa 25 anni, sono stati accolti questa mattina presso la Caserma Garibaldi per gli adempimenti formali ma già domani inizieranno il loro servizio operativo affiancati a personale più esperto. La maggior parte di loro andrà a sostituire personale che lascerà Milano per fisiologici avvicendamenti ma un'aliquota di poco meno di 50 unità rafforzerà l'organico della Questura, in attuazione del piano Ministeriale di incremento. A tutti loro, visto anche il momento particolare in cui si inseriscono nella grande famiglia della Questura di Milano, il Questore rivolge un sincero augurio per le imminenti festività e per l'inizio del loro percorso professionale".