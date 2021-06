Milano, inaugurata la stele dedicata ai "Pionieri delle unioni civili"

È stata inaugurata questa mattina, in piazza Scala, la stele dedicata ai "Pionieri delle unioni civili", Gianni delle Foglie e Ivan Dragoni che, insieme ad altre 8 coppie omosessuali, il 27 giugno del 1992 si unirono simbolicamente proprio di fronte a Palazzo Marino. A scoprire la stele, in occasione della Pride Week in corso in questi giorni, è stato il sindaco Giuseppe Sala, insieme alla senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge che ha introdotto le Unioni Civili, e Paolo Hutter, ex consigliere comunale. Proprio quest’ultimo ha ricordato di aver officiato la cerimonia simbolica del 1992 che “rappresenta un pezzo della memoria della storia di Milano”.

“Sono certo che questo sia il momento più dei fatti che delle parole, ed è esattamente ciò che cerchiamo di fare a Milano. Se saremo noi a governare, stiamo già pensando a cosa faremo nei prossimi anni perché questo è un percorso che non ha fine, come la contemporaneità. La cosa che apprezzo delle vostre lotte è che non sono improvvisate e, in un momento in cui nella politica e nella società civile si rincorre il tema del momento a caccia di visibilità, vi faccio un plauso perché ci siete, ci siete stati e ci sarete con una costanza che è molto milanese”, ha detto il sindaco.

Monica Cirinnà ha dichiarato: ”Grazie al sindaco Sala per come è Milano: è all'avanguardia nei diritti, riconosce pari dignità a tutti. Vi chiedo aiuto perché cominceremo la discussione del ddl Zan in Senato e Milano quando si fa sentire, si fa sentire il vento del movimento. Non facciamoci nascondere”.