Murale dedicato a Anna Iberti in via Cima a Milano (foto da profilo IG di Beppe Sala)

Milano, inaugurato il murale dedicato ad Anna Iberti all'Ortica

E' stato inaugurato il 2 giugno, in via Cima 39, a Milano, il nuovo murale del progetto "Or.Me - Ortica Memoria". L'opera, dedicata alla nascita della Repubblica, ritrae in primo piano il volto di Anna Iberti, la donna milanese simbolo dell'Italia democratica, che si rallegra per la vittoria nel referendum del 2 giugno 1946. Oltre al volto di Anna Iberti, sul murale sono ritratte le staffette partigiane e i bambini, simbolo del legame indissolubile tra presente e futuro.

"E' un'opera che celebra le donne perche' sono state loro le vere protagoniste della nascita della Repubblica", spiega l'artista Walter Contipelli del collettivo artistico Orticanoodles. "Con questo progetto avete dimostrato che la scuola e' il battito della comunita', e' il futuro del Paese - ha scritto il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in una lettera - prendetevi sempre cura del posto in cui vivete. Continuate a testimoniare per le strade e nelle piazze i valori su cui si fonda la nostra Repubblica, la lungimiranza dei nostri padri e dei nostri nonni e specialmente delle donne che ci hanno permesso di vivere in un Paese libero".

"Nel volto di Anna Iberti, giovane milanese, bella e sorridente - afferma il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - sono impresse la gioia e la speranza che hanno accompagnato la nostra citta' e l'Italia intera, da nord a sud, negli anni della rinascita dopo la Guerra. L'Italia sta vivendo da oltre un anno un altro periodo molto difficile che ha unito regioni e citta' in un'unica comune esperienza. Ne stiamo uscendo grazie alla buona volonta' e alla partecipazione di tutti. Guardiamo quindi a questo murale e con lo stesso entusiasmo e coraggio di Anna e di tanti altri giovani di allora proiettiamoci fiduciosi in avanti. Da Milano, dal quartiere Ortica, nostro luogo di memoria, mandiamo a tutti il nostro messaggio: ripartiamo insieme, ce la faremo!".