Milano: incendio in corso Monforte partito da una candela

Milano: incendio in uno stabile di corso Monforte

Un incendio è divampato questa mattina in uno stabile in centro a Milano, in corso Monforte davanti alla Prefettura. Il rogo - secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco che hanno inviato sei mezzi sul posto - è sotto controllo ma le fiamme, che si sono sviluppate al primo piano, hanno bloccato diversi residenti dei piani superiori. Non vi sarebbero feriti o intossicati.

Incendio in corso Monforte, partito da una candela per ambiente

Sarebbe partito da una candela per ambiente l'incendio divampato al primo piano di un edificio di Corso Monforte. Esclusi i problemi elettrici, l'ipotesi più probabile è che la candela - forse per una disattenzione - abbia toccato le tende dell'appartamento, adesso inagibile così come quello al piano superiore, dove i fumi hanno raggiunto il solaio.