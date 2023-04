Incendio in via Aretusa a Milano (fonte: vigili del fuoco)

Milano, incendio in un appartamento: evacuata una palazzina

Nove persone sono state soccorse per un un incendio divampato intorno alle 16.30 di domenica 23 aprile a Milano in un appartamento in via Aretusa 6. Le fiamme partite da un'abitazione al secondo piano di un palazzo di sei hanno raggiunto anche il piano superiore. Tutto lo stabile e' stato evacuato per permettere ai vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, di domare le fiamme. Gli inquilini rimasti lievemente intossicati sono stati trasportati dal 118 per accertamenti negli ospedali di zona.