Milano, incendio in un appartemnto: muore un uomo

Una persona è morta nell'incendio divampato in un appartamento nella zona di Viale Zara, a Milano. Il cadavere è stato scoperto durante le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco intervenuti intorno alle 20 con 7 squadre.

Nell'abitazione in Via Taormina sono stati trovati diversi cumuli di rifiuti. Sono stati dichiarati inagibili l'appartamento dell'incendio e quello di fronte in via precauzionale. Sul posto sono arrivate anche pattuglie della Polizia e della locale.