Milano, incendio nella notte nel carcere minorile Beccaria

Incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano, al centro nei giorni scorsi dell'indagine della Procura su presunte violenze da parte degli agenti penitenziari. Il rogo e' partito da una cella al secondo piano e il fumo si e' propagato ad altre tre celle. I vigili del Fuoco lo hanno spento. Nessuna persona e' rimasta coinvolta.

Beccaria: in arrivo 47 agenti di polizia penitenzaria

E' notizia di domenica l'arrivo in settimana di 47 agenti di polizia penitenzaria: le indagini hanno infatti portato alla sospensione dal servizio di 21 guardie. A inviare i rinforzi per risanare la situazione in cui è precipitato il penitenziario, dove il personale, già ridotto all'osso, è stato falcidiato dagli arresti, è il Dipartimento per la Giustizia Minorile guidato da Antonio Sangermano, il quale nell'imminenza degli arresti aveva annunciato l'intervento