Milano: incidente in Buenos Aires, schianto tra autobus e scooter: uomo grave

Milano, incidente in corso Buenos Aires, schianto tra bus e moto: grave 35enne





Un 35enne è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda dopo che lo scooter sul quale stava viaggiando si è scontrato con un pullman all'incrocio tra corso Buenos Aires e via Pergolesi, non distante da piazzale Loreto a Milano. Secondo quanto riferito dall'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'impatto tra il mezzo a due ruote e il bus della Terravision è avvenuto intorno alle 6.45. L'uomo è stato trasportato al nosocomio dal 118 in codice rosso con diversi traumi e fratture. Nella zona, oltre ai sanitari, sono intervenuti la polizia e i vigili urbani che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.