Milano, incinta rapina un lingotto d'oro da 30mila euro: presa

Un 26enne egiziano e la sua compagna, coetanea romena e incinta, residenti a Monza, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina a un compro oro di Sesto San Giovanni (Milano). Per entrambi, al termine delle indagini della Questura di Monza che hanno portato alla custodia cautelare (in carcere per lui, ai domiciliari per lei), l'ipotesi di reato é rapina, lesioni aggravate e calunnia.