Milano: la bonifica della 'Goccia' di Bovisa avanza, approvato progetto da 2,5milioni

Milano: la bonifica della 'Goccia' di Bovisa avanza, approvato progetto da 2,5 milioni

Il Comune di Milano ha approvato un significativo progetto per la riqualificazione della zona Bovisa-Goccia, che include la bonifica dell'area destinata alle nuove Civiche Scuole di Milano. Questo intervento, valutato 2,5 milioni di euro e sviluppato dal Politecnico di Milano, prevede l'uso di tecniche innovative di fitorisanamento. L'iniziativa non riguarda solo il sito delle future scuole, ma si estende anche all'area circostante, con l'obiettivo di preservare circa 40 alberi e piantare nuove specie che aiuteranno a ridurre l'inquinamento del suolo.

Fitorisanamento: un approccio sostenibile alla bonifica

Il fitorisanamento rappresenta una tecnica ecologica che sfrutta le piante per rigenerare e depurare il terreno, eliminando o degradando le sostanze inquinanti. Questa soluzione è meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali di scavo e smaltimento dei terreni contaminati. Nella vasta area conosciuta come il 'Bosco della Goccia', l'applicazione di questo metodo permetterà di mantenere l'identità di foresta urbana, preservando la vegetazione esistente e valorizzando il ruolo delle piante nella bonifica ambientale.

Grandi: "Milano alla guida della riqualificazione urbana sostenibile"

Elena Grandi, assessora all'Ambiente e Verde, ha sottolineato l'importanza di questo progetto, che segna un passo avanti nel recupero delle aree ex industriali. "Milano è la prima città italiana e tra le prime in Europa ad adottare il fitorisanamento su un'area industriale di grandi dimensioni come quella degli ex gasometri", ha dichiarato. L'assessora spera che l'esperienza di Milano diventi un esempio da seguire per altre città, mostrando un modo sostenibile ed efficace di riqualificare le aree urbane dismesse.