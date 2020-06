Milano, la Lega contro Netflix: appoggia l'amministrazione Sala



“La campagna di Netflix lancia un assist vero e proprio alle scelte in materia di mobilità operate dal sindaco Sala e dell’amministrazione comunale di Milano a guida PD. Fra l’altro il cartellone in questione non sponsorizza alcun programma della piattaforma e questo rafforza il dubbio che l’operazione sia finalizzata unicamente a sostenere le battaglie di chi governa Milano, pura propaganda politica a favore della maggioranza di centrosinistra.” Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone, commenta alcuni dei cartelloni della campagna lanciata da Netflix, in particolare quello intitolato “il traffico del corso”. “



Francamente – prosegue l’esponente leghista – mi pare evidente l’allusione contenuta in questo cartellone alle scelte, a nostro avviso nocive e propagandistiche, fatte da Sala in materia di mobilità. Decisioni prese unilateralmente, nel tentativo di cavalcare un ambientalismo con il paraocchi, che stanno contribuendo in misura importante a mettere in ginocchio specialmente il piccolo commercio: penso ad esempio alla pista ciclabile di corso Buenos Aires ma anche alle limitazioni alla circolazione dei mesi scorsi, attuate in polemica con la Regione e dannose per moltissime persone che lavorano nel nostro capoluogo.Mi chiedo quindi come mai Netflix abbia operato questa scelta, investendo soldi per sostenere le scelte dell’amministrazione. Così fosse ci sarebbe da domandarsi se questa non costituisca una forma di sostegno alla campagna elettorale. Mi impegnerò - conclude Andrea Monti - a scoprire a quanto ammonta il contributo speso per questa operazione”.