Milano, la Lega organizza corsi di autodifesa da stupri e bullismo

Milano messa in ginocchio da stupri, baby gang ed episodi di violenza? La Lega organizza un corso di autodifesa per donne e giovani". Ad annunciarlo i deputati della Lega Federica Zanella, che da anni si occupa di tutela minori, bullismo e cyberbullismo, Giulio Centemero e Laura Ravetto (capo dipartimento Pari opportunita'), promotori dell'iniziativa insieme al segretario provinciale Stefano Bolognini. "Laddove sono sempre piu' frequenti e drammaticamente significativi episodi di violenza contro donne e giovani con stupri, baby gang, aggressioni feroci all'ordine del giorno, stamane (venerdì 5 agosto, ndr) al parco Formentano, in una delle troppe zone a rischio sicurezza, si e' tenuto un corso di autodifesa per donne e giovani contro violenza e bullismo - spiegano in una nota - con insegnante il collega Mariani campione olimpico di judo. Il format verra' replicato in altri parchi milanesi nelle prossime settimane."