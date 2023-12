Milano, la linea M4 della metropolitana diventa tutta pubblica

La M4, la nuova metropolitana Blu, sta per diventare completamente pubblica. La giunta di Palazzo Marino, grazie all’Assessore al Bilancio Emmanuel Conte, sta per approvare l’acquisizione delle quote della linea blu attualmente detenute da privati. Questa operazione prevede che la controllata del Comune, Atm, acquisti tali quote al costo di circa 225 milioni di euro. Attualmente la società è composta da un socio pubblico, il Comune di Milano con il 66,667% delle azioni e da soci privati: Webuild (9,634%), Astaldi (9,634%), Hitachi Rail STS (11,293%), Sirti (0,339%), Atm (2,333%) e AnsaldoBreda (0,100%).

Milano, Sala: credo che le reti debbano essere pubbliche,

Sala, a margine della commemorazione di ieri delle vittime dell’attentato di Piazza Fontana, ha commentato l’accordo per l’acquisto della Metro M4 da parte di ATM: “L’assessore Conte riferirà in commissione, quindi voglio che sia lui in commissione consiliare a spiegare l’operazione. Dal mio punto di vista, nel mio credo, credo che le reti debbano essere pubbliche, poi la gestione può essere privata: quest’operazione va in quella direzione. Ci può aiutare anche sul tema dei conti. All’opposizione che si lamenta della gestione di ATM dico ‘se vi sta a cuore ATM chiedete al Governo di darci una mano coi conti di ATM’. Abbiamo detto tante volte: i biglietti e gli abbonamenti coprono il 40% dei costi e il contributo del Governo va sempre più giù. Questa comunque è un’operazione buona”.