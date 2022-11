Milano, la Procura chiede il fallimento della Visibilia di Daniela Santanchè

La Procura di Milano ha chiesto il fallimento di Visibilia, la società fondata dalla ministra del Turismo Daniela Santanché. Lo comunica in una nota la stessa società spiegando che il 30 novembre si svolgerà l’udienza “per l’accertamento dei presupposti per la liquidazione giudiziale” davanti alla seconda sezione civile del Tribunale. Il procedimento, prosegue la nota, “è stato promosso dalla Procura della Repubblica di Milano sulla base di un prospetto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che riporta iscrizioni a ruolo a carico della Società, per complessivi 984.667,14 euro”. La società aggiunge di aver dato mandato ai propri legali di “acquisire la documentazione a supporto della Procura della Repubblica di Milano e che contesterà la sussistenza dello stato di insolvenza”.