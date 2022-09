Milano, La Russa: "Troppi incidenti a causa del pavè"

Il pavè torna a essere tema di dibattito politico a Milano. E' intervenuto sul tema il neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Romano La Russa: "Sono troppi gli incidenti che avvengono a causa della pavimentazione stradale in pavè, che due volte su tre si rivela un'insidia per i ciclisti e i motociclisti della città, la cui incolumità dovrebbe stare a cuore al sindaco di Milano". "Sala - continua - che si erge a paladino del green, anziché costruire ciclabili in ogni dove, dovrebbe garantire la sicurezza stradale a chi in città usa l'ecologica bicicletta". L'assessore lombardo alla Sicurezza sottolinea che alcune zone del capoluogo lombardo "da via Ludovico Il Moro a Corso di Porta Romana, dai Navigli a Viale Premuda, sono vere e proprio trappole per ciclisti, che, quando pioviggina, rischiano di cadere rovinosamente a terra".

La Russa conclude ribadendo che "chi si muove a bordo del mezzo più sostenibile che ci sia, si sente doppiamente preso in giro nel vedere in via Ripa di Porta Ticinese i cartelli che annunciano le condizioni dissestate della strada, preludio dell'imminente caduta. Sarebbe bene che il comune studiasse un piano serio per sostituirlo o riposizionarlo"