Milano, la Trattoria Madonnina chiude? No: cambia gestione

La Trattoria Madonnina di Milano chiude? No rilancia: si erano diffuse in queste ore voci che il più antico locale di Milano, esistente almeno dal 1722, avrebbe definitivamente abbassato la saracinesca. Per il ristorante di via Gentilino c'è invece un cambio di gestione. Lo ha spiegato al Corriere il titolare Fabio Locatelli: "Dopo trenta anni di lavoro vado in pensione. L’attività continua con una nuova gestione giovane ma già esperta e capace che porterà avanti la storia e la tradizione di questo locale". Il cambio di gestione avviene proprio oggi, la trattoria dovrebbe chiudere una decina di giorni per ristrutturazione e riaprire all'inizio di maggio con la nuova gestione, rappresentata da Angela e Mauro. "Ma l’ambiente e il menu rimarranno sostanzialmente gli stessi: anche lo staff della cucina capitanata da chef Mauro", garantisce Locatelli, che aveva rilevato l'attività nel 1993. Le specialità della casa appartengono alla tradizione meneghina, tra risotto con ossobuco, cassoeula, trippa, involtini burro salvia e pancetta, mondeghili, cotoletta e patate. Iscriviti alla newsletter