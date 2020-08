Milano, Lamorgese: rischio infiltrazioni e usura



"Il 15 di agosto il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica si svolgera' a Milano, perche' ritengo che rappresenti la parte piu' produttiva d'Italia e il rischio e' che le aziende in difficolta' siano raggiunte dalle infiltrazioni criminali, c'e' il rischio di usura e di estorsioni". Cosi' il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervistata dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, al Caffeina Festival presso il castello di Santa Severa.



"Siamo intervenuti con il Comitato di Solidarieta' del ministero dell'Interno - ha detto il ministro Lamorgese - che ha erogato 15 milioni di euro in un mese e mezzo proprio per le vittime di usura e estorsioni. Da gennaio a marzo erano stati invece solo 4 i milioni erogati. Questo per aiutare chi e' in difficolta ed evitare che si vadano ad inserire le organizzazioni criminali. Anche il Governo ha operato bene con normative e dando risposte a chi e' in difficolta'. Abbiamo istituito dei protocolli di legalita', perche' riteniamo che sia importante che risorse arrivino subito senza far venire meno pero' i controlli antimafia".