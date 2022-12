Milano, lancio della campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino

Si è aperta oggi al Teatro Elfo Puccini di Milano la campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino per la corsa alla Presidenza di Regione Lombardia come candidato del centrosinistra che sfiderà Attilio Fontana: "Sinceramente io questo grande dubbio non ce l'ho. Credo che Moratti rappresenti una storia autorevole di centrodestra. Ha una lista civica fatta anche di secessionisti ed esponenti della destra".

Majorino: ho Fontana da una parte e Moratti dall'altra

A margine della presentazione ufficiale della sua candidatura al teatro Elfo Puccini Majorino ha risposto ai giornalisti che chiedevano se è preoccupato di una potenziale fuoriuscita di voti verso Letizia Moratti: "Io rispetto quello che vedo nello schieramento avversario. Ho Fontana da una parte e Moratti dall'altra e le loro liti rappresentano i conflitti all'interno del centrodestra. Quindi non sono preoccupato da strani spostamenti elettorali".

Lombardia: domani primo incontro Pd-M5S su regionali

"Siamo gia' al dibattito su cosa accade se facciamo una cosa che non abbiamo ancora fatto? E' un po' presto". Cosi' il candidato del centrosinistra ha risposto ai giornalisti che chiedevano come pensa di gestire il nodo +Europa che dice no alla coalizione se entrano i Cinquestelle: "Sono convinto che dopo 28 anni bisogna costruire l'alleanza piu' forte possibile per mandare via la destra. Per mettere al centro la sanita', il sostegno al lavoro, le famiglie, una politica ambientale non negazionista. E sono certo che questo sara' un terreno di lavoro comune con +Europa, le liste civiche, vedremo se si aggiungeranno altri". Secondo quanto si apprende si terrà domani un primo incontro tra le delegazioni lombarde del centrosinistra che sostiene la candidatura di Pierfrancesco Majorino, guidata dal Pd, e del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del 2023.