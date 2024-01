Milano, le nuove licenze taxi costeranno 96.500 euro l’una

La nuova licenza per i tassisti costerà 96.500 euro. Il comune di Milano vorrebbe lanciare l’avviso pubblico per 450 auto bianche entro questo mese. Previsti sconti per chi guiderà i taxi di notte e per chi effettuerà il trasporto disabili. .

Bando per 450 nuove licenze taxi del comune di Milano

Solo un paio di mesi fa la Giunta comunale aveva dato il via libera alla delibera che prevedeva il bando per 450 nuovi taxi, con incentivi per chi utilizzera' auto adibite al trasporto di persone con disabilita' o effettuera' servizio, per cinque anni, negli orari con maggior livello di domanda. Inoltre, la possibilita' di attivare nuove seconde guide. L'Amministrazione milanese da tempo sta lavorando per potenziare il servizio taxi in citta', avendo stimato un fabbisogno di almeno mille 'auto bianche' in piu'.