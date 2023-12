Milano, le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti

“The Complete Works of William Shakespeare (Abridged)”, tradotto in italiano come: “Le operecomplete di William Shakespeare in 90 minuti (in versione abbreviata)”, è una commedia scrittada Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, sarà in scena al Teatro Menotti dal 19 al 31 dicembre.Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987 è stata replicata al Criterion Theatre diLondra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo. Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviatada tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative.

Portare in scena le opere complete di Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito edivertente al grande drammaturgo: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43 secondi? Tre attori, 37 opere e 90 minuti di tempo creano uno spettacolo veloce, spiritoso, fisico, pieno dirisate per gli amanti e, soprattutto, per gli odiatori di Shakespeare; è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano per svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.