Milano: Lega accusa il Comune "Strade come groviera", ma Granelli non ci sta

Si torna a parlare di strade e buche e volano parole pesanti fra l'assessore regionale leghista Stefano Bolognini e l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. “Con il maltempo - scrive in una nota Stefano Bolognini - di queste settimane, molti cittadini milanesi stanno lamentando numerose buche apertesi sul manto stradale in diverse zone della città. Non è certo la prima volta ed è ormai chiaro che ci siano dei problemi generali di manutenzione, se basta qualche acquazzone per creare danni, anche di una certa entità, alle strade. Il Sindaco Sala, invece di spendere soldi per le sue ciclabili inutili, pericolose e talvolta non a norma, dovrebbe investire quei fondi per coprire le buche e manutenere il manto stradale in modo tale che non sembri una forma di groviera, cosa inaccettabile per una città come Milano”. La replica dell'assessore Granelli non si è fatta attendere.

"L'assessore alla Comunicazione di Regione Lombardia Stefano Bolognini - scrive Marco Granelli in un post su Facebook - senza la minima competenza in materia se non l’imprimatur del suo capo Matteo Salvini, ancora una volta parla per raccontare bugie su altri ma non parla mai per raccontare la verità sul disastro della gestione sanitaria della Regione Lombardia. La strategia è ormai chiara e i milanesi e i lombardi l'hanno capita: alzare polvere per screditare il lavoro altrui."

"Bolognini - prosegue Granelli - l'uomo dei copia e incolla dei messaggi che gli produce la Lega, farebbe bene a pensare a come chiedere scusa sui disastri della Giunta in cui siede. Quanto alla manutenzione delle strade di Milano nel 2020 abbiamo speso il doppio che negli anni precedenti, ben 50 milioni di Euro con un piano strategico per tenere le strade di Milano in ordine. E grazie a tutti i cittadini che fanno segnalazioni vere e ci aiutano nel nostro lavoro".