Lite dietro alla Stazione Centrale, accoltellato 23enne



Un uomo è stato ferite a coltellate nella notte a Milano. Poco prima dell'1, in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale, al culmine di una lite, un uomo di 23 anni è stato accoltellato al torace e all'addome. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, riferisce l'Areu. Coinvolta anche una donna, che ha riportato contusioni all'addome.

.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ai quali i due hanno riferito che l'aggressore sarebbe stata una terza persona che si e' data alla fuga.