Milano, lite per incidente stradale: estrae il coltello e ferisce due persone

Milano, lite per un incidente stradale: estrae il coltello e ferisce due persone

E' stato arrestato dalla Polizia di Stato il responsabile del duplice accoltellamento di domenica, a Milano, dopo una lite scoppiata per un banale incidente stradale. Da quanto è stato riferito, in carcere è finito un egiziano di 20 anni rintracciato dagli agenti poco dopo l'aggressione, avvenuta nel pomeriggio e nella quali sono rimasti feriti due suoi connazionali. Il giovane è stato individuato davanti al pronto soccorso del San Raffaele dove si era recato per una ferita al polso sinistro e da dove è stato dimesso con prognosi di 35 giorni in attesa di un intervento alla mano. Le vittime, due fratelli egiziani, sono un 41enne ora al Niguarda intubato e in rianimazione ma non in pericolo di vita, e un 39enne ricoverato al Fatebenefratelli dove rimane in osservazione.

La dinamica dell'incidente e della lite

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 15.00, in via Arquà, un'automobile con a bordo tre uomini originari dell'Egitto, avrebbe urtato una bicicletta con in sella il ventenne, connazionale, e che pedalava contromano. Da lì sarebbe nata un'accesa discussione per i danni alla carrozzeria della macchina. Il ciclista avrebbe reagito estraendo un taglierino e colpendo i due fratelli poi finiti in ospedale.