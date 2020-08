Milano, litiga con rider e tenta di ucciderlo investendolo: preso



Ieri a Milano, un 47enne milanese con precedenti per omicidio è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di aver tentato di uccidere, investendolo con l'auto, un rider di Glovo con il quale aveva litigato per motivi di viabilità. Il brutto episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri all'angolo tra piazza Angilberto II e via Ravenna, in zona Corvetto. Quando la polizia è intervenuta sul posto, i sanitari di un'ambulanza stavano soccorrendo il fattorino, un 36enne nigeriano, poi accompagnato in codice verde all'ospedale Policlinico. Secondo quanto riferito dalla vittima, e confermato da un testimone oculare, il 47enne avrebbe dato in escandescenze sostenendo che il ciclista gli avesse tagliato la strada e, infuriato, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe iniziato ad insultarlo.



Al culmine del diverbio, sarebbe risalito e ripartito a forte velocità per investirlo ma il 36enne sarebbe riuscito a saltare in tempo dalla bici e a ripararsi tra le auto parcheggiate. La Fiat Punto avrebbe quindi travolto per fortuna solo la bicicletta e lo zaino portavivande, sfasciandoli. Grazie alle indicazioni fornite dal cittadino che aveva assistito alla scena, i poliziotti hanno intercettato pochi minuti dopo il 47enne a bordo della Punto nella non lontana via Barabino e lo hanno fermato. L'alito vinoso dell'uomo ha spinto gli agenti a chiedere l'ausilio di una pattuglia dei "ghisa" che lo hanno sottoposto al test alcolemico risultato oltre i limiti consentiti, e per questo è scattata la denuncia oltre che per tentato omicidio anche per guida in stato di ebbrezza. L'automobile era invece senza assicurazione e per questo è stata posta sotto sequestro amministrativo, e gli è stata ritirata la patente.