Milano, Lonely Planet dedicate ai quartieri di Porta Romana ed Isola. VIDEO

Milano, Lonely Planet dedicate a Porta Romana ed Isola

Una Lonely Planet dedicata al quartiere Isola ed una incentrata su Porta Romana. Si chiamano "Vita di quartiere" le nuove guide promosse in collaborazione con American Express insieme al Comune di Milano con protagonisti due storici quartieri di Milano. Oggi la presentazione. Il progetto ricalca un po' la filosofia della citta' a 15 minuti, promossa dall'amministrazione soprattutto dopo la pandemia sulla scia di altre capitali europee come Parigi, e invita cittadini e turisti a scoprire le bellezze spesso poco conosciute dei quartieri di Milano, magari a due passi da casa. "Il policentrismo non e' un tema di dibattito ma e' realta': le citta' non devono vivere di un centro ma valorizzare le loro qualita' che stanno nei quartieri. - ha commentato il sindaco, Giuseppe Sala - Questo vale per i milanesi e per i turisti: si e' sempre alla ricerca di monumenti, della storia, ma anche di comprendere la vita dei quartieri".

'Vita di Quartiere', spiega Ansa, svela le bellezze nascoste dei quartieri da un punto di vista artistico, storico, culturale ed enogastronomico, valorizzando le attivita' commerciali. Sono state ultimate anche due guide dedicate ai quartieri romani di Trastevere e San Giovanni e Monti che insieme a quelle di Milano si possono scaricare in formato e-book. Il progetto fa parte della Campagna Shop Small di American Express, che ha l'obiettivo di sostenere le piccole realta' commerciali incentivando i consumi di prossimita'. "Nell'ultimo anno le comunita' locali, che raccontano l'identita' piu' profonda del nostro Paese, dopo essere state messe a dura prova, hanno conosciuto un rinnovato slancio: abbiamo tutti riscoperto i quartieri, i negozi, le vie, le piazze e i parchi vicino casa", ha osservato Melissa Ferretti Peretti, Amministratore Delegato American Express Italia. "Pensavamo di dover raccontare uno scenario ancora fortemente condizionato e sfiduciato e, invece, abbiamo trovato grande fermento", ha concluso Leonardo Donato, Editore Lonely Planet Magazine, Fortune e Food&Wine Italia.

