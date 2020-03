Milano, Luca La Camera è il nuovo capo cerimoniale di Palazzo Marino

Palazzo Marino ha scelto Luca La Camera come nuovo responsabile del cerimoniale del comune di Milano. L'incarico era stato lasciato libero a inizio marzo, con la scomparsa di Serafino Cagnetti che aveva lavorato in quel ruolo vedendo succedersi ben quattro sindaci. Luca La Camera è stato il vice di Serafino Cagnetti, che aveva chiesto di poter formare un sostituto per quando sarebbe andato in pensione. Ed è stato proprio il mitico Serafino a consigliare al capo di Gabinetto di Sala, Mario Vanni, il giovane La Camera, che ha dovuto raccogliere il testimone dopo la dipartita del suo maestro.

La Camera, si legge nella determina dirigenziale pubblicata oggi online, è stato scelto per le sue "capacità ed esperienze professionali, nonché i requisiti culturali e attitudinali". La Camera lavorava come risorsa a supporto del cerimoniale dal primo dicembre 2017, con una delega sul progetto Milano è Memoria. Con questa nomina dovrà tra le altre cose gestire dei rapporti di rappresentanza e il cerimoniale del sindaco, con assistenza agli organi istituzionali per manifestazioni pubbliche, incontri, convegni nazionali e internazionali, visite ufficiali. Il suo incarico durerà fino alla scadenza del mandato dell'attuale sindaco, Beppe Sala.