Milano, M4: da oggi da San Babila a Linate in 15 minuti"

"Oggi, 4 luglio, apriamo al pubblico due nuove stazioni della M4, la nuova metropolitana milanese. Due stazioni che realizzano un sogno: collegare direttamente l'aeroporto di Linate al cuore della citta'". Inizia cosi' la puntata giornaliera del podcast del sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'ultima prima della pausa estiva che viene diffusa nel giorno dell'apertura al pubblico delle fermate di Tricolore e San Babila della Blu. In mattinata l'inaugurazione con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Sala: "Milano è la sua metropolitana"

"Linate, premiato pochi giorni fa come il miglior aeroporto europeo fra quelli fino a 10 milioni di passeggeri l'anno, l'amato city airport dei milanesi, allunga la sua pista a San Babila - racconta il sindaco - In meno di un quarto d'ora la nuova M4, infatti, porta i milanesi e i visitatori di Milano dal centro direttamente ai collegamenti nazionali e internazionali di Linate. E' un fatto epocale per la nostra citta', per la sua internalizzazione, per lo sviluppo di quel sistema di trasporti pubblici che ci assicura una serie di fondamentali benefici in termini di decongestione del traffico, di miglioramento ambientale, di ricucitura della citta' in tutte le sue componenti".

"E' dal novembre del 1964 - prosegue - con l'inaugurazione della M1, che Milano si specchia nella sua metro' riconoscendosi nell'avanzare dei suoi lavori come in una trama che le rivela il suo futuro. Non e' solo una questione di chilometri percorsi, di tecnologie applicate, di investimenti realizzati. Milano e' la sua metropolitana che, non a caso, nasce anche tramite un'importante operazione di finanziamento popolare a favore della M1. Ma ancora oggi i milanesi investono nella costruzione delle sue reti metropolitane, non foss'altro con la pazienza e la serieta' con cui sopportano i tempi (e a volte anche i ritardi)".

Metropolitana, Sala: "Milano non si ferma"

"Andremo avanti - garantisce quindi - Completiamo entro il 2024 la M4 fino al suo esito a San Cristoforo, collegando un'altra sezione della citta' a questo sistema di trasporto pulito, efficiente e popolare. E Milano non si fermera': si realizzeranno i prolungamenti delle metro esistenti verso Monza e Baggio e gia' si sta studiando il percorso della M6". Per Sala "la visione e' chiara: aumentare l'efficacia di un servizio sotterraneo che collega Milano al suo hinterland (e viceversa) e ridurre il traffico di superficie, liberando la citta' da congestione e inquinamento.

Il "modello Milano" e la nuova statua di Pinocchio in corso Indipendenza

"Modello Milano": cosi' e' stato battezzato il sistema ingegneristico, poi diffuso in tutto il mondo, che permise la realizzazione del tracciato della M1. Ma il nostro modello riguarda anche altri aspetti del nostro lavoro nella realizzazione delle metro', non ultimo la creazione di aree superficiali che migliorano significativamente la vita dei quartieri attraversati dalla M4. Chi non l'avesse fatto passi dall'asse di Viale Argonne-Susa-Dateo e si rendera' conto di una trasformazione che da oggi interessa anche le aree fino a piazza Tricolore". "Una curiosita' - conclude il sindaco - Proprio nei nuovi giardinetti di corso Indipendenza c'e' una curiosa statua dedicata a Pinocchio. In alto Pinocchio Bambino, che osserva alla base Pinocchio Burattino, esangue. E' una curiosa rappresentazione della metamorfosi che spero possa sempre guidare il destino vitale della nostra citta'".