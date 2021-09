Milano: manifestazione 'No Green Pass', protesta davanti a Stazione Garibaldi

Sono poco più di una decina i manifestanti ‘no green pass’ che si sono radunati in questi minuti davanti alla stazione Garibaldi per la protesta annunciata in 54 città contro l'obbligo di certificazione verde su treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Sul posto quattro camionette delle forze dell’ordine e la digos. L’entrata della stazione è controllata dalla polizia. La stazione Garibaldi di Milano è blindata dalle forze dell'ordine. I manifestanti, che si erano dati appuntamento su Telegram per le 14.30, stanno iniziando ad arrivare nello scalo milanese. Gli uomini delle forze dell'ordine, tra Polizia di Stato e Carabinieri, schierati all'interno e all'esterno della stazione, oltre che all'ingresso, dove può passare solo chi provvisto di biglietto.

La Polizia locale ha bloccato l'accesso per i mezzi privati allo slargo antistante alla stazione. All'interno dello scalo, invece, i passeggeri non possono accedere ai passaggi che collegano le fermate di metropolitane e passante ferroviario con i binari dei treni.