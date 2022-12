Milano, manifestazione anarchica non autorizzata pro Cospito

Si e' chiusa in Darsena a Milano la manifestazione anarchica non preavvisata alle autorita' in solidarieta' di Alfredo Cospito organizzata nella serata di giovedì 29 dicembre. Intorno alle 20.30 gli ultimi dei centocinquanta partecipanti hanno lasciato piazza 24 maggio raggiunta con il corteo improvvisato partito poco prima delle 19 da via Torino. Durante il percorso sono stati scanditi cori in supporto all'anarchico, in sciopero della fame dal 20 ottobre per il regime di 41 bis a cui e' sottoposto nel carcere di Sassari, e contro il sistema detentivo. Non si sono registrati momenti di tensione. Tutto il tragitto cosi' come il deflusso finale e' stato monitorato dalla Polizia e dai Carabinieri.