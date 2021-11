Milano mascherina all'aperto in centro per contenere la quarta ondata

Piazza Duomo, Galleria, corso Vittorio Emanuele verso la mascherina all'aperto obbligatoria

Il centro di Milano potrebbe diventare un'area con obbligo di mascherina anche all'aperto. Il prefetto di Milano Renato Saccone ha infatti inviato una lettera con un 'invito' a tutti i sindaci della provincia di Milano al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, affinche' provvedano, anche emettendo delle ordinanze, a far indossare la mascherina all'aperto in luoghi particolarmente affollati, come per esempio, i mercatini di Natale. La raccomandazione mira proprio a far si' che si resti in zona bianca scongiurando l'aumento dei contagi.