Milano: gioco, arte e design insieme per le carte "Uno x Kartell"

Milano, Mattel Creations e Kartell svelano Uno x Kartell

Chi prima chi dopo abbiamo giocato tutti a Uno. Ora Mattel annuncia che Mattel Creations, la piattaforma direct-to-consumer dell’azienda dedicata alle collaborazioni più esclusive, una partnership tra UNO e l'azienda di design Kartell, realizzando una collezione dove gioco e interior design si incontrano. Questa collaborazione fonde insieme gli iconici design di due brand: i Componibili Kartell, frutto dell'ingegno di Anna Castelli Ferrieri, e UNO, il gioco di carte numero 1 al mondo. "Componibili UNO", in edizione limitata, include una versione a quattro elementi dei Componibili Kartell, con struttura bianca decorata con le tipiche antine a scorrimento in rosso, giallo, verde e blu, colori che gli appassionati di UNO riconosceranno all'istante.

Le carte sfoggiano i prodotti più celebri di Kartell

Arte e gioco sono i protagonisti anche del secondo elemento distintivo di questo progetto incrociato: un mazzo speciale di carte UNO ideato appositamente per affiancarsi al nuovo modello di Componibili. Al posto dei tradizionali numeri, le carte sfoggiano con orgoglio i prodotti più celebri di Kartell, tra cui la famosa sedia Louis Ghost, l'innovativa lampada Battery, i pratici cassetti Mobil e l'accattivante libreria Bookworm. Le iconiche carte Jolly UNO includono il carismatico gnomo Attila e i Componibili limited edition, che rendono questo mazzo un prodotto must-have per collezionisti e appassionati di design.

Collaborazione artistica e, insieme, opportunità di gioco

"Lo stile Kartell - commenta Lorenza Luti, Direttrice Marketing e Retail di Kartell - si estende a collaborazioni che rivelano grande affinità con la nostra vena stilistica e creativa. Questa collaborazione è un’evoluzione naturale nella contaminazione reciproca di idee tra i prodotti più iconici dei due brand. I Componibili Kartell interpretano infatti i colori tradizionali delle carte da gioco Uno, mentre le carte Uno di Mattel sfoggiano i nostri prodotti più celebri. Il progetto con Mattel Creations non vuole essere semplicemente una collaborazione artistica, ma anche un'opportunità di gioco unica per gli appassionati di design." Kim Culmone, Senior Vice President and Head of Design di Mattel aggiunge: "La collaborazione tra Mattel Creations e Kartell mette insieme la magia del design e il gioco. L’edizione speciale dei Componibili e delle carte da gioco UNO sono molto più che semplici oggetti da collezione; sono una celebrazione della creatività e dello stile, e noi siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta nel mondo dell'interior design con Kartell."

Giocattoli come arte e arte che si ispira ai giocattoli

Questa collaborazione segna un percorso inedito intrapreso da Mattel Creations nel mondo dell'interior design e unisce in perfetta sinergia due brand iconici. Mattel Creations è più di un sito e-commerce; è una piattaforma dove è possibile scoprire in oggetti da collezione unici sviluppati da creator, collaboratori, e innovatori che condividono l'amore per i brand Mattel. Giocattoli come arte e arte che si ispira ai giocattoli, veri e propri oggetti da collezione.