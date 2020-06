Milano, maxi torneo diffuso di ping ping il 25 giugno

Un maxi torneo di ping pong diffuso a Milano: si svolgerà il 25 giugno e toccherà tutti i quartieri della città in 37 diversi luoghi. Potranno partecipare giocatori dai 10 anni in su, l'iniziativa è di Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre e Comune di Milano. La fase finale del torneo si svolgerà in piazza Dergano, le partite si terranno nel rispetto delle norme anti Covid. "Il torneo sara' un'occasione di ritrovata socialita' e un modo per riappropriarsi degli spazi all'aperto, oggi piu' che mai indispensabili", ha commentato l'assessore alla Partecipazione del Comune, Lorenzo Lipparini.