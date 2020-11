Milano: minacce di morte e aggressione a poliziotti in Cadorna, tre arresti

Come riporta l'agenzia Nova, tre uomini di El Salvador di 22, 23 e 32 anni, tutti con precedenti e tutti nullafacenti sono stati arrestati martedi' sera a Milano con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali. Alle 18.55 la security dell'Atm ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato perche' i tre - che non apparterebbero a nessuna pandillas - infastidivano i viaggiatori nel mezzanino della fermata della metro di Cadorna. Alla vista dei poliziotti di due equipaggi della Polmetro, l'atteggiamento del gruppo non e' cambiato, anzi. I tre hanno rifiutato di farsi identificare e hanno cominciato a minacciare gli agenti cercando lo scontro fisico continuando ad avvicinarsi con fare provocatorio e intimidatorio.

All'improvviso - riporta Nova - il 32enne e' scattato e ha iniziato a colpire con schiaffi e calci gli agenti urlando la frase "Ve matamos a todos" (Vi ammazziamo tutti, ndr). Dopo di lui sono partiti anche i due ventenni, con il piu' giovane che ha estratto dalla giacca una barra di marmo. Solo con l'intervento di un'altra pattuglia dell'ufficio Volanti, gli agenti sono riusciti a bloccare e immobilizzare i tre centroamericani. Cinque agenti sono finiti all'ospedale Fatebenefratelli, curati per contusioni multiple per poi essere dimessi. Nella stessa struttura e' finito anche il 32enne, che nello scontro ha riportato un trauma cranico guaribile in tre giorni. I tre salvadoregni sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Questua e sono stati processati questa mattina per direttissima.