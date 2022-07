Milano, Monzani incontra Fedez: "Tanta roba, questo qui". VIDEO

Milano, Monzani incontra Fedez: "Tanta roba, questo qui"

Ivano Monzani incontra Fedez e gli fa i complimenti: "Tanta roba questo, eh, porca miseria". Un video di pochi secondi, catturato durante il concerto di Achille Lauro all'Ippodromo di Milano martedì sera e pubblicato nelle proprie Stories Instagram dal rapper.

Ivano Monzani, l'addetto alla security scandalizzato dalle lyrics di Paky

Ma chi è Ivano Monzani? E' il 60enne addetto alla sicurezza divenuto idolo del web dopo che qualcuno ha immortalato e pubblicato le sue espressioni di sconcerto durante l'esibizione del trapper Paky a Love Mi, l'evento organizzato in piazza Duomo dallo stesso Fedez e da J-Ax. Ripreso a sua insaputa mentre stava svolgendo il suo lavoro, Monzani non ha nascosto la propria perplessità per alcune frasi del brano Blauer, come "Figlio di pu**ana, non fino**hio", "Metto pa**e e pesce insieme quando me la fo**o". Espressioni presto divenute virali sui social. Tanto che martedì sera quando Fedez e altri artisti presenti al concerto di Achille Lauro come Sapobully e TaxiB lo hanno riconosciuto, sono stati loro a voler scattare un selfie assieme a lui. Che musicalmente appartiene a tutt'altro mondo: dal suo profilo facebook infatti emerge tutta la sua passione per l'hard rock.