Milano, morte nell'ex area Sogemi: fermato presunto omicida a Verona

E' stato fermato a Verona il presunto autore dell'omicidio di Badr Ettouri, 33 anni marocchino, morto dopo essere precipitato da un magazzino nell'ex area Sogemi di via Cesare Lombroso, la notte dello scorso 30 maggio. Dalle indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e il pm Bruna Albertini, e' emerso che un connazionale di 29 anni e la vittima avrebbero avuto una discussione sul ballatoio di uno stabile in stato di abbandono per una questione economica relativa alla vendita di refurtiva.

La lite sarebbe degenerata al punto che il 29enne avrebbe spinto Ettouri oltre la balaustra, facendolo cadere da un'altezza di circa sette metri. La vittima, identificata da una tessera della mensa dei poveri, e' morta sul colpo in seguito all'impatto al suolo. Il presunto autore e' fuggito immediatamente dopo il fatto, rendendosi irreperibile fino a domenica, quando e' stato fermato nella stazione di Verona dagli agenti del settore operativo della Polizia Ferroviaria, in fuga, verosimilmente, verso altre regioni. Il fermo di indiziato di delitto per omicidio volontario e' stato convalidato dal gip di Verona che ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura del capoluogo lombardo.