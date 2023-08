Milano, morto il 18enne coinvolto nello scontro tra due auto

Non ce l'ha fatta il 18enne che nel primo pomeriggio di martedì 1 agosto era rimasto coinvolto in un grave incidente in viale Umbria a Milano. Il giovane stava passeggiando per strada insieme ai genitori, quando all'improvviso è stato travolto da un'auto e schiacciato contro a un palo. Le due vetture si sono violentemente scontrate a un incrocio. Uno dei mezzi, perdendo il controllo in seguito all'impatto, è finito sul marciapiede e ha centrato in pieno il giovane pedone, libanese con passaporto canadese, che è rimasto incastrato tra il palo e il muso dell'Audi Rs7.

Inutile il trasporto all'ospedale Niguarda di Milano

Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e il 18enne è stato soccorso dagli operatori medico-sanitari, giunti sul posto con quattro ambulanze e un'automedica. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con diverse fratture, il ragazzo è entrato nel pomeriggio in sala operatoria. Ma, come riferisce il Corriere, ha perso la vita.