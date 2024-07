Milano, morto il ciclista 60enne che si è scontrato con un autobus

Ha perso la vita il ciclista di 60 anni che domenica si era scontrato a Milano con un autobus che era fermo per far salire i passeggeri in via Caldera. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi. Portato al San Carlo, non ce l'ha fatta. L'uomo potrebbe avere avuto un malore. Sulla esatta dinamica dei fatti indaga la Polizia locale.