Milano, è morto suicida lo scrittore noir Stefano Di Marino

Lo scrittore 'noir' milanese Stefano Di Marino è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo aveva 60 anni e aveva pubblicato numerose opere, spaziando tra romanzi, fumetti e racconti. L'artista si sarebbe tolgo la vita, lasciando un biglietto per spiegare i motivi del suo drammatico gesto. Spesso firmava i suoi lavori con degli pseudonimi, tra cui Stephen Gunn, Frederick Kaman, Xavier LeNormand ed Etienne Valmont. Come Stephen Gunn aveva pubblicato 'Il Professionista. Terra del fuoco', uscito proprio in agosto per la collana 'Segretissimo' della Mondadori.