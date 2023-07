Milano, nella stagione dei concerti boom di multe: 10mila in un mese

A Milano è periodo di grandi concerti. E di numerose multe. Nel mese che sta vedendo folle oceaniche di fan raggiungere l'Ippodromo o lo stadio di San Siro fioccano i parcheggi abusivi e selvaggi. Prontamente multati dal personale della polizia locale.

Lo show più multato quello di Marco Mengoni a San Siro

Ad oggi si contano 10mila multe in un mese: circa 500 a concerto. Lo show più "salato" è stato quello di Marco Mengoni allo stadio San Siro, con 767 multe.

In 30 giorni, come da bilancio dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, da metà giugno a metà luglio, su venti concerti sono state comminate quasi 10mila multe per sosta irregolare: tra queste più di tremila per parcheggio sulle strisce blu senza pagare, tremila per sosta su area verde e più di duemila per automobilisti che hanno occupato gli stalli riservati ai residenti. In aggiunta, quasi mille altre sanzioni per soste irregolari di vario tipo, tra cui 250 multe per parcheggio su marciapiede.

I concerti più "salati"

Oltre a quello di Mengoni, spicca, per numero di multe, il concerto di Ligabue del 5 luglio, sempre a San Siro, con 751 multe. Parcheggi meno selvaggi in occasione del concerto dei Coldplay, il meno sanzionato di tutti, con "solo" 268 multe elevate nei pressi dello stadio. La data con il maggior utilizzo di strisce blu senza pagamento è stata quella dei Black Keys e Liam Gallagher, il primo luglio all'ippodromo La Maura.