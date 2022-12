Milano, niente festa di Capodanno in Duomo. Sala: "Non ci sono i soldi"

Milano, niente Capodanno in Duomo. Sala: "Non ci sono i soldi"

“Quest’anno non credo che faremo niente in piazza Duomo a Capodanno. I pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie. D’altro canto quello che va spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'incontro 'Giovani e lavoro: quale futuro?', organizzato da Uil Milano Lombardia.

Scala: "Sul bilancio della Scala servono altre risorse dai privati"

Bilancio e Scala sono due dei tanti problemi che stanno affrontando il sindaco Beppe Sala e la sua giunta. Oggi, all’incontro promosso dalla Uil sui giovani, a margine, Sala ha parlato delle diversità di trattamento nel mondo della cultura e ha fatto l’esempio dei museali rispetto alla Scala. “I custodi museali guadagnano troppo poco – ha detto il sindaco - ritengo che la Scala possa fare un ulteriore sforzo nel mondo del privato per ottenere fondi. Nella nostra riflessione sul bilancio, sappiamo che sui museali dobbiamo intervenire. Abbiamo l’obiettivo di chiudere il bilancio entro fine mese, poi andrà in consiglio. la regione ha tagliato su quest’anno, noi lo faremo l’anno prossimo probabilmente”.