A Milano il “No Meloni Day”: il corteo studentesco contro governo e guerra

A Milano, migliaia di studenti sono scesi in piazza per il "No Meloni Day", un corteo che ha attraversato il centro città, da Largo Cairoli fino a piazza della Repubblica. I partecipanti, tra cui molti attivisti dei collettivi studenteschi, hanno protestato contro le politiche del governo e le sue scelte in materia di scuola e conflitti internazionali. Lo striscione di apertura recitava "Studenti in rivolta contro repressione, genocidio e merito", dando il tono di una manifestazione contro il sistema educativo e il contesto politico attuale.

Proteste, slogan e simboli: le foto della premier imbrattate di sangue

Durante il corteo, le immagini della premier Giorgia Meloni, dei ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara, e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini sono state simbolicamente imbrattate di vernice rossa, a rappresentare il sangue. I manifestanti, che hanno sventolato anche bandiere palestinesi, hanno gridato slogan come "Contro la scuola dei padroni dieci cento mille occupazioni" e "Siamo tutti antifascisti", denunciando le politiche ritenute inadeguate e la complicità del governo in vari conflitti internazionali.