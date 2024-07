Milano non può crescere se trascura il valore dello sport

Alla luce dell’articolo recentemente pubblicato su Il Foglio Quotidiano dell’11 luglio 2024, firmato dal sindaco Giuseppe Sala, desidero esprimere alcune riflessioni.

Giuseppe Sala descrive con entusiasmo la crescita demografica di Milano, sottolineando come la città continui a prosperare grazie alla sua vitalità, creatività e laboriosità. Tuttavia, questo ottimismo sembra trascurare alcuni aspetti cruciali. Milano non può crescere solo grazie alle qualità intrinseche dei suoi cittadini, ma necessita di politiche pubbliche solide e mirate. L'articolo di Sala sembra sottovalutare il rischio di desertificazione di molte attività storicamente sostenute dal pubblico, tra cui lo sport.

Milano è sempre stata una capitale dello sport (e parlo dello sport agonistico e non svolto in apposite strutture, non le piste ciclabili...), non solo per i successi dei suoi campioni, ma anche per l'ampia offerta che permetteva a giovani e meno giovani di praticare attività sportive. La mancanza di investimenti in questo settore priva la città di importanti servizi, nonché di occasioni di svago sane e di socializzazione. Lo sport non è solo un passatempo, ma un elemento essenziale per la formazione e il benessere dei cittadini. Ignorare questo aspetto significa trascurare una componente fondamentale della vita urbana.

Inoltre, non offrire ai giovani opportunità di praticare sport significa privarli di attività che possono garantire salute e serenità nel lungo periodo. L'accesso allo sport aiuta a prevenire problemi di salute, favorisce l'inclusione sociale e insegna valori fondamentali come il lavoro di squadra, la disciplina e la resilienza. Un'infrastruttura sportiva solida è anche un incentivo per famiglie e nuovi residenti, che vedono nello sport una possibilità di integrazione e di miglioramento della qualità della vita.

Milano e lo sport: senza investimenti, un patrimonio destinato a deteriorarsi

È importante ricordare che Milano è stata storicamente un punto di riferimento nello sport, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Gli impianti sportivi della città, dai campi di calcio alle piste di atletica, dalle piscine agli impianti di ginnastica, hanno sempre rappresentato un elemento di orgoglio per i milanesi. Tuttavia, senza un adeguato sostegno e senza investimenti mirati, questo patrimonio rischia di deteriorarsi, con conseguenze negative non solo per lo sport di alto livello, ma anche per l'attività amatoriale e per il benessere generale della popolazione. Accelerare sul tema del Partenariato Pubblico Privato, cooperare con Regione Lombardia che ha a cuore questa priorità, interessare le fondazioni di origine bancaria a questo tema sono strade percorribili, se si cambierà rotta.

La promozione dello sport deve essere considerata una priorità nell'agenda politica della città. Ciò significa investire nella riqualificazione degli impianti esistenti, nella costruzione di nuove strutture e nell'organizzazione di eventi sportivi che possano coinvolgere tutta la comunità. Inoltre, è fondamentale incentivare programmi scolastici che integrino lo sport come parte integrante del percorso educativo, permettendo ai giovani di sviluppare abitudini sane sin dalla tenera età.

Celebrare Milano è bello. Ma anche curare le aree che necessitano attenzione e investimento

Questa mancanza di attenzione per lo sport lasciando ancora più perplessi considerando che Milano ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026. Un evento di tale portata richiede non solo infrastrutture adeguate, ma anche una solida base di partecipazione e interesse da parte della comunità locale.

E' bello celebrare i successi di Milano. Ma è altrettanto cruciale non perdere di vista le aree che necessitano di maggiore attenzione e investimento. Solo attraverso un impegno concreto e mirato in settori chiave come lo sport, possiamo assicurare una crescita sostenibile e inclusiva per il futuro della nostra città. Ignorare l'importanza dello sport significa perdere un'opportunità fondamentale per costruire una città più coesa, più sana e più felice.

di Carmelo Ferraro, fondatore del Comitato M'Impegno