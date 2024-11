Milano, nuova generosa donazione per la Fondazione Pangea

Milano, generosa donazione per la Fondazione Pangea da Angel Mehta

Fondazione Pangea ETS, una prominente organizzazione italiana dedicata all'empowerment femminile e all'eradicazione della violenza di genere, è orgogliosa di annunciare una generosa donazione da parte dell'imprenditore e filantropo Angel Mehta. Questo contributo potenzierà gli sforzi della Fondazione nel fornire rifugio, supporto legale e opportunità socio-economiche per le donne vittime di violenza in tutta Italia.

Prima di trasferirsi in Italia nel 2018, Angel Mehta è stato CEO di Sterling-Hoffman, una società di executive search che ha assistito le più importanti società di venture capital della Silicon Valley nel reclutamento di alti dirigenti per startup tecnologiche e nel settore delle scienze della vita. Durante una carriera ventennale, il dott. Mehta ha supportato numerose associazioni benefiche focalizzate sull'educazione delle ragazze, la lotta contro la violenza sessuale, e i diritti delle donne. Il suo sostegno alla Fondazione Pangea riflette un impegno per la sicurezza, la dignità e l'empowerment delle donne in Italia.

"Sono rimasto entusiasta nel vedere il lavoro svolto dalla Fondazione Pangea per supportare le vittime di violenza domestica in Italia", ha dichiarato il dott. Mehta. "E’ chiaro che Simona e il suo team sono dedicati alla loro missione."

I programmi della Fondazione Pangea forniscono supporto immediato e continuativo alle donne attraverso consulenza, assistenza legale e servizi di reintegrazione. Questa nuova donazione permetterà all'organizzazione di espandere la sua attività, supportando le sopravvissute nei loro percorsi di recupero ed empowerment.

"Il sostegno di Angel è una testimonianza della visione condivisa di una società in cui ogni donna può vivere senza paura", ha affermato Simona Lanzoni, Vice Presidente e Responsabile Progetti e Advocacy di Fondazione Pangea ETS. "Con la sua partnership, possiamo raggiungere ancora più comunità ed estendere risorse vitali alle donne in difficoltà, aiutandole a ricostruire le loro vite e prosperare."

Fondazione Pangea ETS, sviluppo economico e sociale delle donne

Fondazione Pangea ETS è un'organizzazione non profit italiana dedicata a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie, sia a livello nazionale che internazionale. Dalla sua fondazione nel 2002, Pangea ha emancipato decine di migliaia di donne attraverso iniziative focalizzate sull'alfabetizzazione finanziaria, la formazione professionale, il microcredito e il supporto per coloro che fuggono dalla violenza. Operando in paesi come Afghanistan, India e Italia, la Fondazione collabora con associazioni locali per promuovere i diritti delle donne e combattere la discriminazione. La missione di Pangea è creare un mondo in cui le donne possano vivere libere dalla violenza e realizzare appieno il loro potenziale.

Angel Mehta, dalla lotta alla violenza sessuale all'educazione delle ragazze

Nato e cresciuto in Canada, Angel Mehta è un investitore e filantropo focalizzato sulla lotta alla violenza sessuale, l'educazione delle ragazze, la conservazione della fauna selvatica e la ricerca sul trattamento del trauma e della salute mentale. Prima di ritirarsi in Italia nel 2018, ha ricoperto il ruolo di CEO di Sterling-Hoffman, una società di executive search specializzata nei settori della tecnologia e delle scienze della vita in tutto il Nord America. Angel è membro di network di CEO come YPO e Tiger 21 ed è stato invitato a parlare in conferenze e università su argomenti che spaziano dall'intelligenza emotiva all'imprenditorialità. Ha conseguito un Bachelor of Arts in Philosophy presso la York University di Toronto.