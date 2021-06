Milano, nuovi blackout in zona nord città. Sala: "Servono investimenti"

E' di questa mattina la notizia che Unareti spa ha annunciato che la sua fornitura elettrica potrebbe essere interessata da interruzione accidentale. Questo il messaggio che alcuni utenti milanesi della società elettrica stanno ricevendo oggi, dopo i disagi di ieri, che hanno interessanto alcune zone di Milano, traducendosi in blackout e disagi. Sulle interruzioni di corrente si era espresso ieri il sindaco Giuseppe Sala, sottolineando come parlando con i vertici A2A avesse sollecitato un piano di investimento tale da evitare questo tipo di inconvenienti. "Ne ho parlato con i vertici di A2A perché obiettivamente, implicazioni politiche a parte, è chiaro che è una situazione che non può funzionare. La risposta è che molti dei problemi sono radicati nel tempo. C’è un piano di investimento per fa sì che non debba succedere più. Vigileremo, la mia attenzione c’è totalmente sul tema”, ha detto il sindaco di Milano.