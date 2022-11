Milano, nuovo concept e design contemporaneo per Palazzo Trussardi

Nuovo concept e design contemporaneo per Palazzo Trussardi

Un nuovo concept e un design contemporaneo per Palazzo Trussardi, che si ripresenta dopo la ristrutturazione che ne sottolinea l'impronta lifestyle tra moda, cibo e cultura.

Così l'ad di Trussardi Sebastian Suhl: “Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme ai nostri architetti e direttori creativi. Abbiamo l’onore di collaborare con il rinomato chef Giancarlo Perbellini, che sarà alla guida delle due esperienze gastronomiche. Palazzo Trussardi è di nuovo ricco di vita e incarna appieno lo spirito del nuovo Trussardi: inclusività e un’eleganza senza tempo, che sa stare al passo con la modernità”.

Come ricorda Pambianco News, il Palazzo Trussardi di piazza della Scala ospita il flagship store della casa di moda milanese disposto su 260 metri quadrati e due esperienze di gusto firmate dallo chef stellato Perbellini, recentemente premiato dal Gambero Rosso come ‘Ristoratore dell’anno’.

Palazzo Trussardi: rivive l'indirizzo storico per il brand e la città di Milano

“Siamo estremamente entusiasti di far rivivere questo indirizzo storico sia per il brand che per la città di Milano – affermano Benjamin A. Huseby e Serhat Işık, direttori creativi del brand di proprietà del fondo QuattroR -. Siamo grati a tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo progetto, in particolar modo al team di architetti a cui va il merito di aver reso il progetto collaborativo, in cui siamo profondamente e personalmente coinvolti”.

Palazzo Trussardi: oltre a flagship store anche il caffè ed il ristorante di Giancarlo Perbellini

Il Café Trussardi by Giancarlo Perbellini copre una superficie di 90 metri quadrati al piano terra mentre il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini (315 mq), aperto da oggi, è al primo piano.

Dietro al progetto del nuovo Palazzo Trussardi c'è un team composto da architetti, artisti e designer dello studio di architettura berlinese Bplus.xyz insieme a Thorben Gröbel. Parte del palazzo è l'ormai storico primo giardino verticale sospeso in Italia, progettato da Patrick Blanc per la terrazza coperta del Café.