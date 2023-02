Milano, nuovo corteo anarchico pro Cospito senza tensioni

Sono state alcune decine gli anarchici che dall'Università Statale di Milano, dove mercoledì 8 febbraio avevano improvvisato un presidio, sono sfilati in serata in un corteo che si è concluso alle Colonne di San Lorenzo in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto nel carcere milanese di Opera e in sciopero della fame contro il 41 bis. Il corteo, monitorato dagli agenti della Polizia di Stato, si è svolto senza tensioni.