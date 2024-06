Milano, odg bipartisan per rilanciare il Pio Albergo Trivulzio

Il Consiglio comunale ha approvato l'odg a firma del consigliere Pd Federico Bottelli e del consigliere di FDI Marco Bestetti, per chiedere azioni a tutela degli inquilini delle case del Pio Albergo Trivulzio: 30 i voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Nel testo si chiede che vengano condivisi con il Comune di Milano gli atti deliberativi adottati dal Pio Albergo Trivulzio, sulla "creazione del fondo immobiliare, il conferimento della gestione dello stesso ad INVIMIT, il piano finanziario e le aspettative di rendimento dell’operazione, nonché le tempistiche della stessa resi pubblici e disponibili". L'odg chiede inoltre di impegnarsi per trovare soluzioni a lungo termine, alla luce della situazione economico-finanziaria dell’Ente, anche con la creazione di un tavolo di confronto tra Comune, PAT, Regione, le rappresentanze sindacali e i comitati inquilini. Nello specifico si chiede di provvedere alla negoziazione dell’accordo sull’applicazione del canone concordato sottoscritto nel 2017 ma scaduto nel 2020.

Bottelli (Pd): "Forte preoccupazione, la vendita non può essere una soluzione"

"Esprimiamo una forte preoccupazione per l’operazione in generale e una mancanza di informazioni sul tema - ha affermato Bottelli prima della votazione - Siamo consapevoli del momento difficile. Ci rendiamo conto che è necessaria una riorganizzazione del servizio. La vendita non può essere una soluzione a un sistema che di anno in anno genera debiti. Oggi ci confrontiamo sul patrimonio immobiliare. Abbiamo bisogno di un piano industriale che ci delinei tutti gli elementi dell’operazione. Chiediamo al momento di fermare questa operazione e prenderci un momento di confronto con Comune, Regione, sindacati nati per gli inquilini del Pat. Chiediamo anche che possa esserci un accordo. Questo caso non è isolato. Diversi patrimoni immobiliari della città perdono la propria forza".

Bestetti (FdI): "Serve rilanciare il Pio Albergo Trivulzio"

"Il Pio Albergo Trivulzio è un ente che coincide con il tessuto sociale della città, è un fiore all’occhiello che abbiamo bisogno di rilanciare - ha affermato Bestetti - Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno manifestato nel tempo diverse azioni sinergiche. Ad oggi occorre aumentare l’offerta del Pat, valorizzare l’ingente patrimonio immobiliare del Pat, tutelare gli inquilini fragili che vivono negli alloggi del Pat. Nei confronti di questi cittadini fragili è doveroso da parte nostra garantire tutte le tutele possibili"

"Il commissario Tronca l’ha detto a chiare lettere durante una commissione a Palazzo Pirelli, durante un’altra commissione qui a Palazzo Marino. È un documento in cui poterci riconoscere un po’ tutti. La situazione in cui oggi è il Pat è straordinaria e richiede strumenti straordinari. Il commissario Tronca ha presentato questo fondo che può liberare così le risorse. Ci sono più di 300 alloggi di proprietà del Pat che sono vuoti e inutilizzati. Confermando fiducia nel lavoro del commissario Tronca, aderiamo a questo documento con le modifiche che abbiamo proposto" ha concluso.