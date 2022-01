Milano, olio di motore contro hub, ipotesi atto vandalico no vax

Imbrattato hub vaccinale all'Esselunga "Rubattino" a Milano

Con dell'olio motore esausto e' stata imbrattata una parete esterna dell'hub vaccinale nell'Esselunga "Rubattino", in via Riccardo Pitteri 84 a Milano. La scoperta alle 7.30 quando sono iniziate le prime vaccinazioni. A dare l'allarme e' stata una dottoressa in servizio. Non sono stati scritti messaggi o lasciati volantini in quello che appare un atto vandalico di matrice no vax. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della questura che insieme alla scientifica hanno effettuato i primi rilievi.

Sotto la parete imbrattata è stata abbandonata anche la tanica dell'olio. Il centro vaccinale era stato aperto il 10 dicembre 2021. L'attivita' dell'hub, nonostante quanto successo, non ha subito sospensioni o' rallentamenti.